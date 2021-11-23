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23 ноя 2021

В Турции снова пытаются построить национальный автомобиль

В Турции снова пытаются построить национальный автомобиль

Первая попытка была проведена в начале шестидесятых. К сожалению, она не увенчалась хоть каким-то значимым успехом. Получится ли войти в одну реку дважды?

Немного истории – в 1961 году президент страны, Джемаль Грюсель, решил создать производство  национального автомобиля, который изобрели бы турецкие инженеры, и который производился бы на турецких заводах.  Выпустив указ, он сформировал конгресс автомобильной промышленности, который, в свою очередь, организовал команду из 24 специалистов. Что характерно,в  ней не было ни одного человека с опытом автомобилестроения. Более того, некоторые даже автомобильных прав не имели! Впрочем, эти нюансы не помешали энтузиастам за сто тридцать дней создать четыре прототипа под названием Devrim (революция). К сожалению, все они показали себя очень плохо, и проект было решено закрыть.

Теперь же по поручению нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в стране ведется разработка электромобиля.  Новинка, которая встанет на конвейер, будет продаваться под собственной маркой TOGG. Что касается самой машины, то она будет являться кроссовером с 400-сильной силовой установкой. Также машина будет оборудована автопилотом третьего уровня.  Заявленный запас хода в зависимости от объема батареи составит от 300 до 500 километров.

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