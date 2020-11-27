В Туркменистане начался автомобильный расизм

Интересные дела творятся в Туркменистане – сначала там запрещают любые автомобили кроме белых, а теперь водителей вынуждают перекрашивать любые черные детали экстерьера. Кто же оказался таким любителем белого

Внезапно, им оказался сам президент страны – Гурбангулы Бердымухамедов. Говорят, что он безумно любит белый цвет, а темные оттенки не приемлет. Конечно, официальной информации нет, но по слухам именно глава государства отдал приказ структурам бороться с автомобильной чернотой.

Собственно, страдают все, даже те, у кого есть просто черная радиаторная решетка. И ладно если бы условным нарушителям выписывали штраф, так теперь и в техосмотре отказывают. Причем аргументы вроде того, что такая деталь установлена заводом-изготовителем не работает. Либо ты ее красишь – либо автомобиль на дорогу не выйдет ни при каких условиях.