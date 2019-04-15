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15 апр 2019

В Великобритании начали следить за водителями с телефонами

В Великобритании начали следить за водителями с телефонами

В Великобритании начали использовать специальные датчики, распознающие водителей, которые используют мобильные телефоны во время езды без устройств hands-free

Комплекс способен распознавать сети стандарта 2G, 3G и 4G, а также сигнал Bluetooth. В том случае если система не фиксирует активность Bluetooth-протокола, то она делает вывод, что телефон используется без устройства беспроводной связи. Тогда на специальных информационных знаках вдоль дороги появляется сигнал с перечеркнутым телефоном.

Пока что данные комплексы появились  лишь в одном регионе страны, а именно в Оксфордшире. Чуть позже такие датчики начнут устанавливать на дорогах в графстве Хэмпшир и других регионах. Пока система применяется только в предупредительных целях, так как электроника еще не научилась определять, используется телефон водителем или находится в руках пассажира. К слову, согласно британским законам, использование мобильного телефона во время езды наказывается  штрафом в размере 200 фунтов стерлингов. Если же водительский стаж нарушителя окажется небольшим, то ему придется  заново сдавать водительский экзамен.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, tavto.ru

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