Во многих странах узаконена продажа автомобильных номеров, при этом, например, в Великобритании владелец «красивого» номера может выставить его на продажу, заплатить налоги и выручить опреденную сумму.

Владелец британского тюнинг-ателье Kahn Deisgn (больше всего известно своими кастомами на базе Land Rover Defender) Афаэль Кан выставил на продажу номер «F1». Просит он за него 14, 4 миллиона фунтов стерлингов или, в пересчете на наши деньги, примерно 1,2 миллиарда рублей.

Афаэль приобрел этот номер в 2008 года за 400 тысяч фунтов стерлингов. Он принадлежал муниципальным властям графства Эссекс и был установлен на служебный Volvo S80. Этот номер в Великобритании используется 109 лет, именно столько лет прошло с момента первой регистрации автомобиля с ним.

Афаэль Кан установил данный номер на Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. В 2014-м он отказался продать его за 8,5 миллионов фунтов стерлингов.

До этого самый дорогой номер в Великобритании продали с аукциона за 518 400 фунтов стерлингов. На нем были нанесены символы «25 О». Сейчас он установлен на Ferrari 250 GT SWB.

Самый же дорогой автомобильный номер в мире, состоящий всего из одной цифры «1» продали в 2016 году в ОАЗ за 5 миллионов долларов. Любопытно, что в момент появления данного номера его первый владелец заплатил за него 14,5 миллионов долларов.