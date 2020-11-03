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3 ноя 2020

В Воронеже разрабатывают летающий автомобиль

В Воронеже разрабатывают летающий автомобиль

Воронежский стартап Scienex успешно испытал систему управления будущего летающего автомобиля, получившего название Flyter. Новинку могут представит уже в 2021 году

Scienex рассчитывает выйти на рынок перевозок, причём многофункциональная платформа Flyter позволяет эксплуатировать аэромобиль как в качестве такси, так и для доставки грузов. По мнению Трынова, в свободную продажу летающие машины поступят ещё очень нескоро, но использовать их в формате аэротакси начнут уже в этом десятилетии, правда, в странах менее консервативных, чем Россия.

Flyter имеет оригинальную аэродинамическую форму, а его конструкция на несколько порядков лучше всех известных рынку прототипов, уверяет глава Scienex. «На первый взгляд даже не будет понятно, за счет чего он летает, – добавил Трынов. – При этом он безопаснее, компактнее и почти идеально подходит для городской среды». Других подробностей он не приводит, как и изображения будущего аэромобиля.

Все процессы разработки, включая испытания отечественного аэромобиля и недавние тесты системы управления, происходят в Воронеже. По словам Тырнова, пока стартап существует на его собственные средства, однако он рассчитывает найти инвесторов и привлечь 35 миллионов рублей, чтобы разработать полноразмерный прототип Flyter. Ожидается, что он будет готов к лету 2021 года.

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