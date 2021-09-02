В Xiaomi создали автомобильное подразделение

Китайский техногигант Xiaomi все ближе к вступлению в новый для себя автомобильный сегмент. Компания, известная смартфонами и другой электроникой, создала подразделение Xiaomi EV Inc., которое займется разработкой и производством «умных» машин на электрической тяге.

Китайцы в любом своем виде деятельности отличаются масштабом. Вот даже сейчас – только-только объявили о создании фирмы, а уже известно, что в ней работают пятьсот сотрудников. Более того представители IT-гиганта заявили, что сейчас идет набор трехсот инженеров для создания продукта. Разумеется, в процесс разработки будут «вливаться» существенные инвестиции. На первых порах – около десяти миллиардов юаней.

Что касается самой машины, то в «Сяоми» разрабатывают электрокар с высоким уровнем автономности. Поговаривают, что это будет четвертый уровень, то есть машина будет способна передвигаться самостоятельно без человеческого участия вовсе.