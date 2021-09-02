Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2021

В Xiaomi создали автомобильное подразделение

В Xiaomi создали автомобильное подразделение

Китайский техногигант Xiaomi все ближе к вступлению в новый для себя автомобильный сегмент. Компания, известная смартфонами и другой электроникой, создала подразделение Xiaomi EV Inc., которое займется разработкой и производством «умных» машин на электрической тяге.

Китайцы в любом своем виде деятельности отличаются масштабом. Вот даже сейчас – только-только объявили о создании фирмы, а уже известно, что в ней работают пятьсот сотрудников. Более того представители IT-гиганта заявили, что сейчас идет набор трехсот инженеров для создания продукта. Разумеется, в процесс разработки будут «вливаться» существенные инвестиции. На первых порах – около десяти миллиардов юаней.

Что касается самой машины, то в «Сяоми» разрабатывают электрокар с высоким уровнем автономности. Поговаривают, что это будет четвертый уровень, то есть машина будет способна передвигаться самостоятельно без человеческого участия вовсе.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada 4x4 2019 салон

Представлена новая Niva Bronto

02 сентября 2021

Morgan возродит свою трехколесную модель

02 сентября 2021
Land Rover Defender V8 Bond

Land Rover представил Defender для спецагентов

02 сентября 2021

Льготное кредитование на автомобили будет перезапущено

02 сентября 2021

Новый BMW X1 замечен на тестах

02 сентября 2021

Genesis рассказал о скором переходе на электричество

02 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
KIA Seltos - kia seltos (2020) с kia seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью
Тест драйв
30 августа 2021

KIA Seltos
"С Kia Seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan r (2021) для дороги без конца
Тест драйв
27 августа 2021

Volkswagen Tiguan
"Для дороги без конца"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 9 4