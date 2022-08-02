В завод "Москвич" инвестируют миллиарды

Как сообщает мэрия Москвы, финансирование обеспечат не только власти, но и другие автомобильные предприятия, например, завод КамАЗ, который автоматически становится совладельцем площадки

До 15 августа участники проекта согласуют стратегию развития «Москвича». Изначально объявленные планы остаются неизменными. До конца года завод должен сделать 600 автомобилей, из которых 200 будут электрическими. В 2023-м предполагается выйти на уровень 50 000 машин.

Интересно, но новые владельцы завода заявляют, что сохранят все рабочие места, а заодно и будут развивать дилерскую сеть, которая осталась от концерна Renault.