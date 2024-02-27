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27 фев 2024

В Женеве показали IM L6

В Женеве показали IM L6

Китайская компания IM Motors, основанная SAIC, Alibaba и Zhangjiang, представила новый электрический седан L6 на автосалоне в Женеве

IM L6 стала второй моделью после чуть более крупного седана L7 и двух кроссоверов LS7 и LS6. Во многом дизайн схож с другими автомобилями, да и салон практически такой же, как у родственного кроссовера LS6. Трудно назвать какие-либо оригинальные особенности данного седана. По габаритам он чуть меньше Tesla Model S: 4931/1960/1474 мм., при колесной базе в 2950 мм. В салоне по всей передней панели растянулся дисплей, совмещающий как “приборку”, так и мультимедийную систему. На центральном тоннеле есть отдельный тачскрин управления климат-контролем и другими системными настройками. Физических кнопок практически нет, только пару контроллеров на руле-штурвале.

Покупателям предложат вполне стандартную конфигурацию для современных китайских автомобилей. Базовая заднеприводная версия получила один электромотор мощностью 294 л.с. Полноприводная модификация комплектуется двумя электродвигателями на 515 л.с. сзади и 272 л.с. спереди. Такой мощности хватит, чтобы разогнаться до “сотни” менее, чем за 3 с. На старте продаж автомобиль получит два варианта аккумуляторов: на 90 кВт*ч или 100 кВт*ч. Максимальный запас хода составит в диапазоне от 700 до 770 км (CLTC) в зависимости от комплектации. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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