«Велар-идеал»

Компания Land Rover представила ограниченную версию Range Rover Velar — SVAutobiography Dynamic Edition

Не вдаваясь в техническую составляющую, поначалу можно сказать, что перед нами обычный Velar в топовом оснащении, который выделяется лишь карбоновыми вставками в салоне и спортивным рулевым колесом. Однако стоит лишь открыть капот, как все сразу встает на свои места. Дело в том, что вседорожник оснащен восьмицилиндровым мотором мощностью 550 лошадиных сил. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 274 километра в час.

На этом отличия не заканчиваются. Надо сказать, что данной версией Velar занималась команда разработчиков из подразделения Special Vehicle Operations, которое отвечает за особые модели, не предназначенные для массового выпуска. Специально для данной версии специалисты SVO перенастроили работу управляющей электроники, пересмотрели параметры стабилизаторов поперечной устойчивости и электронноуправляемых амортизаторов, добавив более жесткие пружины. Кроме того, модернизированный Velar получил спроектированную по индивидуальному проекту выхлопную систему, а также обновление системы полного привода, включая усиленную раздаточную коробку.