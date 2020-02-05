Великобритания хочет убить автомобили пораньше

Запрет на реализацию автомобилей с ДВС начнет действовать на пять лет раньше, чем планировалось изначально

Согласно первоначальному плану, нововведение должно было заработать только в 2040 году, однако дату вступления запрета в силу сдвинули на пять лет - к 2035 году. По словам министра транспорта Гранта Шаппса, запущенная ранее программа по популяризации экологически чистых автомобилей уже принесла свои плоды. Так, например, в 2019 году электромобили продавались в стране с частотой раз в 15 минут.

В то же время, все прекрасные слова об экологических достижениях сталкиваются с суровым противодействием со стороны автомобильных промышленников. Так, представители независимой Ассоциации автомобильной промышленности (SMMT) подчеркнули, что продажи электрокаров «все еще на невысоком уровне», и для решения этой проблемы «требуется что-то большее, чем инвестиции со стороны участников индустрии». В ассоциации полагают, что необходимо трансформировать сам рынок, однако «ясности по этому вопросу все еще нет», а инфраструктура (в том числе сети зарядных станций) недостаточно развита.