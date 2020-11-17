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17 ноя 2020

Великобритания планирует запретить продажу бензиновых и дизельных машин с 2030 года

Великобритания планирует запретить продажу бензиновых и дизельных машин с 2030 года

Власти Великобритании намерены запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в 2030 году

Изначально запрет планировалось ввести к 2040 году, однако ранее в 2020-м срок сдвинули на пять лет. Теперь же власти Великобритании намерен ещё больше приблизить дату, однако не исключено, что в результате годом запрета объявят 2032-й.

Такие действия властей продиктованы климатической стратегией, направленной на достижение нулевого уровня выброса парниковых газов к 2050 году. Ожидается, что уже в 2021-м правительство выделит 500 тысяч фунтов стерлингов (почти 51 миллион рублей) на развитие сети зарядных станций для электромобилей. Сегодня электрокары составляют лишь 7 процентов от продаж новых машин в Великобритании, на долю гибридов приходится 25 процентов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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