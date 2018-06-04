Из-за поврежденной коррозией таблички с идентификационным номер житель Хабаровской области не смог поставить автомобиль на учет. Теперь с его вопросом будет разбираться Верховный суд.

В феврале этого года он приобрел праворульный автомобиль Toyota Regius Ace, но в ГИБДД отказались поставить машину на учет: была повреждена табличка с данными об автомобиле. Но подобная ситуация возникала в 2013 году у предыдущего владельца и тогда эксперты не нашли ничего криминального. Повторная проверка, проведенная в судебно-экспертом бюро МВД также не выявила изменений маркировки, а в заключении говорились, что она повреждена в следствии «естественной коррозии», а все остальные номера в порядке.

Но в УГИБДД автовладельцу отказали в регистрации транспортного средства. В официальном ответе говорилось о том, что согласно п. 15 приказа №1001 его транспортное средство не подлежит идентификации, пишет «КоммерсантЪ».

В итоге несчастный автовладелец обратился в Верховный суд с требованием исключить из п. 15 фразу об обязательной идентификации транспортных средств, так как она противоречит закону «О судебно-криминальной экспертизе». В МВД же обосновывают действия сотрудников тем, что именно на них лежит ответственность за регистрацию транспортных средств.