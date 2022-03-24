Верховный суд и МВД одобряют конфискацию машин у нарушителей ПДД

Речь идет о законопроекте вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в котором прописаны уголовное наказание и конфискация автомобиля для водителей, севших за руль после того, как их лишили прав

Законопроект предусматривает санкции трех степеней. Первая - если водитель был повторно пойман за рулем без прав, то его оштрафуют на сто тысяч рублей. Вторая мера – если водитель, лишенный прав был пойман за рулем повторно, то его уже привлекут к уголовной ответственности. Третья мера- конфискация автомобилей у владельцев в случае привлечения их к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, «значительное» (60 км/ч и более) превышение скорости или у лиц, которые ранее неоднократно привлекались за езду без прав.

Документ уже получил одобрение экспертных групп МВД и верховного суда. В данный момент законопроект уже вынесен на обсуждение в Думу, где депутаты будут голосовать уже за его принятие. Отметим, что с 2016 года Верховный суд выступал против конфискации авто у нарушителей, поэтому все попытки изменить законодательство (депутаты неоднократно вносили поправки) ничем не заканчивались. Почему в этот раз судебная инстанция изменила свое мнение - неизвестно.