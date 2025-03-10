Верховный суд определил, кто отвечает за неправильную парковку каршерингового автомобиля

Верховный суд России постановил, что ответственность за неправильную парковку каршерингового автомобиля несет не водитель, а сам сервис

Такое решение принято после рассмотрения жалобы компании «Каршеринг Руссия», которая оспаривала штраф в 150 тысяч рублей за парковку машины на газоне в Санкт-Петербурге. Суд указал, что, если нарушение зафиксировано автоматическими камерами, штраф выписывается владельцу автомобиля. Однако если его зафиксировал инспектор ГИБДД, ответственность несет водитель.

Каршеринговые компании не заинтересованы в сотрудничестве с нарушителями ПДД. Они применяют к таким клиентам санкции, включая собственные штрафы за неправильную парковку. Кроме того, сервисы используют рейтинговые системы: аккуратные водители получают бонусы и доступ к премиальным автомобилям, а злостные нарушители могут быть заблокированы.