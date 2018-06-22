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22 июн 2018

Верховный суд отказался менять правила регистрации автомобилей

Верховный суд отказался менять правила регистрации автомобилей

Верховный суд снова встал на сторону МВД и отклонил иск жителя Хабаровска, который требовал исключить из приказа №1001 некоторые нормы.

Напомним, в чем дело. В феврале этого года он приобрел праворульный автомобиль Toyota Regius Ace, но в ГИБДД отказались поставить машину на учет: была повреждена табличка с данными об автомобиле. Но подобная ситуация возникала в 2013 году у предыдущего владельца и тогда эксперты не нашли ничего криминального. Повторная проверка, проведенная в судебно-экспертом бюро МВД также не выявила изменений маркировки, а в заключении говорились, что она повреждена вследствие «естественной коррозии», а все остальные номера в порядке.

Но в УГИБДД автовладельцу отказали в регистрации транспортного средства. В официальном ответе говорилось о том, что согласно п. 15 приказа №1001 его транспортное средство не подлежит идентификации,

В итоге автовладелец обратился в Верховный суд. На заседании представитель МВД заявила, что предыдущие экспертизы были проведены с нарушениями, потому в регистрации автовладельцу и отказали. Но по инициативе главка, пишет «КоммерсантЪ», была проведена дополнительная проверка. В результате автомобиль на учет поставили.

А представитель отдела регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Сергей Фролов отметил, что норма об идентификации транспортных средств была введена для защиты самих автовладельцев, которые не могли поставить автомобиль на учет.

В итоге Верховный суд отказался вносить изменения в приказ МВД №1001 и отказал заявителю в его требованиях.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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