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31 мар 2017

Верховный суд запретил цепочки для документов

Верховный суд запретил цепочки для документов

Гражданин Югорска (Ханты-Мансийский АО) Кеберле О.И. был оштрафован за неподчинение законному требованию сотрудника полиции (часть первая статьи 19.3 КоАП РФ) после того, как подал для проверки остановившему его автомобиль инспектору, документы на цепочке, конец которой был закреплен в автомобиле

Снять фиксатор и отдать документы в руки инспектору водитель наотрез отказался, ссылаясь на отсутствие такой нормы в законодательстве.

Постановление инспектора Кеберле О.И. счел незаконным и попытался обжаловать его сначала в районном, а затем и судах других инстанций. Точку в споре поставил Верховный суд, который, изучив обстоятельства дела, признал штраф Кеберле О.И. правомерным и оставил приговор мирового суда в силе. Тем самым был создан прецедент, фактически ставящий запрет на использование специальных цепей и удерживающих устройств для документов, хотя законодательной нормы, за исключением внутреннего регламента работы ГИБДД, по-прежнему нет.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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