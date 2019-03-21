Вьетнам поддерживает свой автопром с помощью хакеров

Зафиксирован всплеск атак на иностранных автопроизводителей, работающих в Юго-восточной Азии

Один из крупнейших мировых разработчиков комплексных решений для защиты от киберугроз FireEye зафиксировал всплеск хакерских атак на иностранных автопроизводителей, работающих в Юго-восточной Азии. По словам представителей компании, нападения организованы вьетнамской проправительственной группировкой APT32, которая таким образом пытается поддержать внутреннее производство автомобилей.

Сообщается, что атаки направлены не на кражу интеллектуальной собственности, а на получение информации об операционной деятельности. Что касается национального автопрома, то сейчас он представлен одной компанией VinFast. Пока компания анонсировала только две модели и обе они построены на шасси BMW: седана 5-Series (F10) и кроссовера X5 (F15). Немецкий след прослеживается и в моторной линейке, так как все двигатели являются упрощенными версиями бензиновой «турбочетверки» N20.