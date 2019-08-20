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20 авг 2019

Вьетнамцы захватят автомобильный рынок

Вьетнамцы захватят автомобильный рынок

Резиновые шлепанцы, поддельные «адидасы» и «джинса»- думаете, прошло время вьетнамского продукта? Как бы ни так, теперь гордый азиатский народ собирается наводнить наш автомобильный рынок  своими машинами

Несколько месяцев назад мы уже писали о вьетнамской фирме VinFast, автомобили которой не разрабатываются с  нуля – в их основе лежат лицензионные платформы BMW предыдущих поколений. Известно, что компания, на первых порах, будет ограничиваться домашним рынком сбыта, однако Россия рассматривается в числе первых стран для экспорта автомобилей.

Намерениям есть и подтверждение - изображения новинки от VinFast  уже зарегистрированы в базе Роспатента. К слову, в базу внесено два автомобиля: Оба получили фирменное оформление передней части – в виде стилизованной буквы V, в которую переходят грани фар. Дублирующее решение применено и на корме. Роднят машины и задранная боковая оконная линия, и спрятанные в стойки ручки задних дверей. Однако детали различаются существенно, возможно машины будут «играть» в разных сегментах рынка.

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