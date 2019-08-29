Везёшь детей - едешь медленно!

Для водителей с детьми в машине хотят снизить скоростной режим: минус 20 км/ч. Также в ГИБДД обсуждают и другие меры, направленные на снижение количества аварий с участием дошкольников и несовершеннолетних

О новых инициативах начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Относительно снижения скоростного лимита чиновник заявил, что было бы разумно снизить предельный лимит на загородных трассах на 20 км/ч: до 70 км/ч для обычных дорог и до 90 км/ч для автомагистралей.

Кроме того глава ГИБДД призвал увеличить штраф за перевозку ребёнка без специального кресла. В качестве альтернативной мере обсуждается возможность ужесточения наказания в случае, если в ДТП пострадал ребенок, который перевозился с нарушениями правил.