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25 янв 2019

Выходной снегопад

Выходной снегопад

Водителям стоит готовиться к  осложнениям движения на выходных. Причиной тому станет мощный снегопад, о котором уже раструбили синоптики. Заносы и аварии, с наибольшей долей вероятности, не заставят себя ждать

Разумеется, всех уже попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, и в этом пункте мы с синоптиками полностью солидарны. Все-таки порывы ветра до 15 метров в секунду; метель  и выпадение до 17 миллиметров осадков являются  достаточно серьезным поводом для отказа от личного транспорта и перехода на  «общественные маршруты».

Сообщается, что плохая погода продержится все выходные и «перекинется» на следующую неделю. Синоптики уже называют предстоящие осадки  «самым сильным снегопадом нынешней зимы». К слову, транспортный комплекс столицы сообщает о полной готовности к работе в сложных погодных условиях. Столичный метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и Мосгортранс работают в штатном режиме. Дорожные службы также готовы выйти на московские улицы.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Regnum

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