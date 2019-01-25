Выходной снегопад

Водителям стоит готовиться к осложнениям движения на выходных. Причиной тому станет мощный снегопад, о котором уже раструбили синоптики. Заносы и аварии, с наибольшей долей вероятности, не заставят себя ждать

Разумеется, всех уже попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, и в этом пункте мы с синоптиками полностью солидарны. Все-таки порывы ветра до 15 метров в секунду; метель и выпадение до 17 миллиметров осадков являются достаточно серьезным поводом для отказа от личного транспорта и перехода на «общественные маршруты».

Сообщается, что плохая погода продержится все выходные и «перекинется» на следующую неделю. Синоптики уже называют предстоящие осадки «самым сильным снегопадом нынешней зимы». К слову, транспортный комплекс столицы сообщает о полной готовности к работе в сложных погодных условиях. Столичный метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и Мосгортранс работают в штатном режиме. Дорожные службы также готовы выйти на московские улицы.