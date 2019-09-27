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27 сен 2019

Выплаты по европротоколу увеличатся

Выплаты по европротоколу увеличатся

Уже с первого октября вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, которые увеличивают предельную сумму выплат в случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД

Прежде все выплаты были ограничены суммой 100 000 рублей, теперь они возрастают до максимальных по ОСАГО 400 000 рублей. Ранее такое правило действовало лишь в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 октября оно будет распространено на всю территорию России.  Правда, для получения выплаты потребуется выполнить ряд условий.

Во-первых, оформление без ГИБДД будет возможно в том случае, если в аварии участвовали только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, при этом нет пострадавших, а третьим лицам не причинен ущерб. Во-вторых, происшествие должно быть оформлено либо с использованием аппаратуры ГЛОНАСС, которая установлена в машине, либо с помощью специального приложения для смартфонов. В этих случаях сведения об аварии поступят в информационную систему ОСАГО в некорректируемом виде. Если же ДТП оформлено только на бумаге, то максимальная сумма снижается до 100 000 рублей. Но и это не все.  Для получения выплаты более 100 000 рублей потребуется выполнить еще одно условие: оба участника аварии должны быть согласны в обстоятельствах ДТП. То есть один из них обязан признать свою вину.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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