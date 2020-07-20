Владельцев Lexus и Subaru назвали самыми преданными

Аналитическое агентство J.D. Power изучило лояльность покупателей автомобильных брендов, представленных на рынке США. На основе отзывов, собранных в период с июня 2019 по май 2020 года, был составлен рейтинг компаний с самыми лояльными клиентами. Лидером по этому показателю среди премиальных марок, как и в прошлом году, оказался Lexus. Первым среди массовых брендов стал Subaru

Из отчёта аналитиков следует, что владельцы автомобилей Lexus в большей степени преданы бренду, чем другие: почти половина клиентов (48 процентов) выбрали бы автомобиль этой японской марки повторно. В топ-5 премиальных брендов с самыми лояльными клиентами попали Mercedes-Benz (47,8 процента), BMW (45,1 процента), Porsche (44,9 процента) и Audi (43,4 процента).

В массовом сегменте места распределились следующим образом: на первой строчке Subaru с результатом 60,5 процента, следом с минимальным отставанием Toyota (60,3 процента), а замыкает тройку Honda (58,7 процента). В пятёрку также попали RAM (57,3 процента) и Ford (54,3 процента). Самые низкие результаты у брендов, входящих в концерн FCA: это Fiat, в пользу которого высказались всего 10,4 процента владельцев, Chrysler (14,1 процента) и Dodge (17,8 процента).