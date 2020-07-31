Владельцы СТО раскритиковали запрет б/у запчастей для ремонта машин

Представители СТО выступили против планируемого запрета на ремонт автомобилей при помощи подержанных запчастей. Они предупредили, что цены вырастут в несколько раз

Владельцы официальных станций технического обслуживания раскритиковали предлагаемые изменения в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Третий пакет поправок в документ предполагает запрет ремонта автомобилей, а также их переделку при помощи целого ряда бывших в употреблении запчастей. В список попали, в частности, тормозные системы, иммобилайзеры, включая повторители и блоки электронного управления, газобаллонное оборудование для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.

По оценке представителя Союза автосервисов, гендиректора ООО «Гидравлика» Юрия Валько, изменения в первую очередь ударят по владельцам подержанных автомобилей. «С использованием подержанных или восстановленных качественных запчастей автомобилисты может провести ремонт в 2-10 раз дешевле, чем при использовании новых, — рассказал Валько. — Представьте, потратит ли на ремонт 100-150 тыс. рублей автомобилист, чья машина стоит 600-700 тыс. рублей?» - цитирует эксперта портал Autonews.