Президент России Владимир Путин в своих зарубежных командировках вновь начал использовать свой старый автомобиль: бронированный Mercedes-Benz Pullman.

Напомним, что на встречу с Дональдом Трампом в Хельсинки Федеральная служба охраны привезла полный набор автомобилей проекта «Кортеж», которые получили имя Aurus. Президент России приехал на встречу на бронированном лимузине, который «страховал» такой же резервный автомобиль, а в сопровождении были замечены седаны Aurus Senat и минивэн Aurus Arsenal.

Злые языки тут же заговорили о том, что новый лимузин президента или сломался, или ФСО не доверяет новой технике, предпочитая использовать хорошо зарекомендовавшую себя импортную.

Но конец всем домыслам положил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что в президентском гараже еще недостаточно автомобилей Aurus для того, чтобы использовать их во всех зарубежных командировках.

Публичный дебют автомобилей Aurus состоится на Московском международном автосалоне в конце августа: посетителям и специалистам покажут седан Aurus Senat и минивэн Aurus Arsenal. Практически сразу после выставки начнется прием коммерческих заказов на автомобили. Стоить они будут дороже премиальных Mercedes-Benz и BMW, но дешевле сопоставимых по уровню оснащения Rolls-Royce и Bentley.