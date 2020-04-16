Владимир Путин пообещал поддержать российский автопром

Владимир Путин заявил, что меры поддержки российского автопрома будут рассмотрены в ближайшее время

Президент России Владимир Путин пообещал разработать меры поддержки автопрома на фоне эпидемии COVID-19. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством. По его словам, такие меры будут рассмотрены в ближайшее время.

«Завтра (16 апреля) посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии, в ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — заявил президент РФ.

Ранее стало известно, что Россия к 2035 г. намерена почти в три раза увеличить количество производимых легковых автомобилей. Соответствующее положение содержится в «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России», которая оказалась в распоряжении издания «Газета.Ru». В документе указывается, что через 15 лет общее число производимых в РФ легковых автомобилей составит 4,22 млн штук в год. В 2019 году оно составило 1,5 млн штук.