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20 апр 2020

Владимир Путин продлил срок водительских прав

Владимир Путин продлил срок водительских прав

В России признаны действительными водительские удостоверения, чей срок истек или закончится в период с 1 февраля по 15 июля

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — говорится в указе подписанном президентом.

Аналогичные решения действуют и в отношении обычных паспортов. Правда, Подростки, которым исполнилось 14 лет, пока могут не оформлять паспорт: удостоверением личности на этот период для них станет свидетельство о рождении или загранпаспорт.

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Drom

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