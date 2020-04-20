Владимир Путин продлил срок водительских прав

В России признаны действительными водительские удостоверения, чей срок истек или закончится в период с 1 февраля по 15 июля

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — говорится в указе подписанном президентом.

Аналогичные решения действуют и в отношении обычных паспортов. Правда, Подростки, которым исполнилось 14 лет, пока могут не оформлять паспорт: удостоверением личности на этот период для них станет свидетельство о рождении или загранпаспорт.