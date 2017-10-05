Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» признался в том, что ездил практически на всех современных электромобилях и у него осталось положительное впечатление о них.

«Наши производители, которые мечтают о производстве электромобиля, мне такие показывали. Я, конечно, знаком и с производителями американскими, с азиатскими, в частности, с японскими. Я ездил на всех этих машинах, мне их показывали, что называется, давали прокатиться. Должен сказать, что мне нравятся эти машины, особенно современные, они приемистые, юркие, быстрые», — цитирует Путина агентство РИА Новости.

При этом, Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, не исключил вероятности того, что купит электромобиль Tesla и, конечно же, обязательно задекларирует его. «Думаете, мы будем ездить только на телеге что ли? Нет, мы уже не на телеге ездим», — подытожил Путин. Впрочем, президент отметил, что при всей прелести электромобилей для крупных мегаполисов, в целом по стране лучше ездить на машинах на газомоторном топливе, которое так же экологично.

Любопытно, что не так давно другой президент Александр Лукашенко признался в том, что ездил на современных электромобилях и они ему тоже понравились. Правда, он заявил, что не собирается покупать Tesla, а потребовал сделать такую же машину в Белоруссии.

