Не только иностранные IT-гиганты, такие как Google или Apple занимаются разработкой искусственного интеллекта для автономных автомобилей, но и российские. Причем, компания «Яндекс», видимо посмотрев на Google, решила не разрабатывать собственный беспилотник, а заняться созданием самой системы автономного вождения.

Впервые прототип беспилотника «Яндекса» засветили в мае этого года, когда короткое видео о нем опубликовал проект Яндекс.Такси. Накануне же лично познакомиться с машиной удалось и президенту России Владимиру Путину.

Интересно, что еще за пару дней до визита, во время тестов беспилотник «Яндекса» постоянно «глючило» — он не реагировал на команды. Но перед Владимиром Путиным, видимо и искусственный интеллект выстраивается по стойке смирно: гибридная Toyota Prius без водителя успешно сделала круг по внутреннему дворику компании.

Прототип создан на базе предыдущего поколения Toyota Prius. Автомобиль оснастили радарами, лидарами, а также компьютером на базе процессора Nvidia GTX. Прототип оснащен, в том числе, и собственными разработками компании «Яндекс», среди которых отображение навигации в реальном времени, система компьютерного виденья и распознавания объектов. Компьютерная система работает на вычислительных алгоритмах, программе искусственного интеллекта и самообучения, разработанных в российской компании. В частности, прототип использует данные «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» для постройки маршрута по городским улицам в обход пробок.