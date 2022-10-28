Власти Евросоюза договорились по запрету ДВС

Теперь официально – в Евросоюзе автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут запрещены в 2035 году. Впрочем, исключения из правил тоже есть.

Временное исключение распространили на автомобильные компании, выпускающие от 1 до 10 тысяч автомобилей в год (это прежде всего премиальные производители наподобие Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini). Им тоже придётся стать экологичными, но для них введение полного запрета отложили на 1 год.

Любопытный факт – те автопроизводители, ежегодный тираж машин которых не превышает тысячи экземпляров выведены из ограничений вовсе.