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28 окт 2022

Власти Евросоюза договорились по запрету ДВС

Власти Евросоюза договорились по запрету ДВС

Теперь официально – в Евросоюзе автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут запрещены в 2035 году. Впрочем, исключения из правил тоже есть.

Временное исключение распространили на автомобильные компании, выпускающие от 1 до 10 тысяч автомобилей в год (это прежде всего премиальные производители наподобие Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini). Им тоже придётся стать экологичными, но для них введение полного запрета отложили на 1 год. 

Любопытный факт – те автопроизводители, ежегодный тираж машин которых не превышает тысячи экземпляров выведены из ограничений вовсе.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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