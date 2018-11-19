Автомобильный портал Motorpage
19 ноя 2018

Власти города выступили против ограничения времени парковки

Власти города выступили против ограничения времени парковки

Совсем недавно мы говорили о том, что эксперты выступают за ограничение времени парковки (в том числе и бесплатного), а также повышения тарификации. Сейчас в данном вопросе появилась некоторая конкретика, так как власти Москвы дали свои комментарии по ситуации

Согласно заявлению генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александра Гривняка, ограничения на парковку вводиться не будут, так как это абсолютно не целесообразно. В своем выступлении он сообщил, что парковочные системы на данный момент работают в оптимальном режиме: «Наши эксперты, конечно, анализируют возможность ограничения времени на парковку, в странах Европы оно обычно составляет два часа. По нашим данным, в Москве среднее время паркования — менее двух часов. Вводить ограничения, например, часовое, с учетом того, что Москва — это мегаполис, не целесообразно. Тем не менее, мы анализируем все возможности, которые могли бы помочь обеспечить нам высокую оборачиваемость парковочных мест».

Интересен тот факт, что выступление Гривняка проходило на пресс-конференции, посвященной  инициативам тех самых экспертов из плехановского университета. Напомним, что они выступали за серьезное изменение парковочной политики, в том числе за отмену бесплатного лимита стоянки (в том числе по выходным и праздникам). Кстати, другая инициатива по повышению центровых тарифов до 500 рублей в час уже нашла отклик у парковочного ведомства.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Карлос Гон

Глава альянса Renault-Nissan арестован в Японии

19 ноября 2018

Беспилотники Ford начали доставлять товары из супермаркета

19 ноября 2018
Skoda Kodiaq GT 2019

Skoda Kodiaq GT показали в Гуанчжоу

19 ноября 2018
Hyundai Santa Fe 2019

Новый Hyundai Santa Fe - идеал дактилоскопии

19 ноября 2018

Возраст получения водительских прав будет увеличен

19 ноября 2018

Электрификация, как спасение для ретро-автомобилей

19 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей
Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 заокеанский ответ европейскому мейнстриму
Тест драйв
15 ноября 2018

Cadillac XT5
"Cadillac XT5: заокеанский ответ европейскому мейнстриму"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"

Написано новостей:

2 2 2 1 0