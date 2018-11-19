Власти города выступили против ограничения времени парковки

Совсем недавно мы говорили о том, что эксперты выступают за ограничение времени парковки (в том числе и бесплатного), а также повышения тарификации. Сейчас в данном вопросе появилась некоторая конкретика, так как власти Москвы дали свои комментарии по ситуации

Согласно заявлению генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александра Гривняка, ограничения на парковку вводиться не будут, так как это абсолютно не целесообразно. В своем выступлении он сообщил, что парковочные системы на данный момент работают в оптимальном режиме: «Наши эксперты, конечно, анализируют возможность ограничения времени на парковку, в странах Европы оно обычно составляет два часа. По нашим данным, в Москве среднее время паркования — менее двух часов. Вводить ограничения, например, часовое, с учетом того, что Москва — это мегаполис, не целесообразно. Тем не менее, мы анализируем все возможности, которые могли бы помочь обеспечить нам высокую оборачиваемость парковочных мест».

Интересен тот факт, что выступление Гривняка проходило на пресс-конференции, посвященной инициативам тех самых экспертов из плехановского университета. Напомним, что они выступали за серьезное изменение парковочной политики, в том числе за отмену бесплатного лимита стоянки (в том числе по выходным и праздникам). Кстати, другая инициатива по повышению центровых тарифов до 500 рублей в час уже нашла отклик у парковочного ведомства.