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29 дек 2022

Власти Калифорнии запретили рекламировать автопилоты

Власти Калифорнии запретили рекламировать автопилоты

Власти американского штата Калифорния ввели законодательный запрет на упоминание «автопилота» при рекламе или описании функций помощи водителю

Причины такого решения вполне объяснимы. Дело в том, что в последнее время участились случаи аварий, когда водители полностью отдают себя в руки автоматики. Последний громкий случай произошёл около месяца назад. Из-за внезапного резкого торможения Теслы под управлением автоматики столкнулись восемь машин, девять человек получили травмы.

Регулирующие органы пришли к выводу, что, рекламы многих автомобильных компаний по автопилотам вводят будущих покупателей в заблуждение. Люди думают, что машине можно довериться полностью,  что впоследствии и приводит к происшествиям.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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