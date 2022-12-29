Власти Калифорнии запретили рекламировать автопилоты

Власти американского штата Калифорния ввели законодательный запрет на упоминание «автопилота» при рекламе или описании функций помощи водителю

Причины такого решения вполне объяснимы. Дело в том, что в последнее время участились случаи аварий, когда водители полностью отдают себя в руки автоматики. Последний громкий случай произошёл около месяца назад. Из-за внезапного резкого торможения Теслы под управлением автоматики столкнулись восемь машин, девять человек получили травмы.

Регулирующие органы пришли к выводу, что, рекламы многих автомобильных компаний по автопилотам вводят будущих покупателей в заблуждение. Люди думают, что машине можно довериться полностью, что впоследствии и приводит к происшествиям.