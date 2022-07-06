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6 июл 2022

Власти Казахстана ввели водительские права для управления самокатами

Власти Казахстана ввели водительские права для управления самокатами

Инициатива, о применении которой активно говорят в нашей стране, осуществилась в Казахстане – теперь всем желающим прокатиться на электросамокате необходимо получить специальное удостоверение.

Есть правда один нюанс, новый закон распространяется лишь на те модели, чья максимальная скорость превышает отметку в 25 километров в час – для управления здесь понадобятся права категории А1 или B. Все остальные СИМы (средства индивидуальной мобильности), чья скорость ниже, новыми правилами не регламентируются.

Здесь опять же, есть одно уточнение – закон запрещает доработку электросамокатов для увеличения максимальной скорости: нельзя увеличивать мощность моторов или снимать ограничитель скорости. Какими будут санкции за нарушение правил – не уточняется.

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