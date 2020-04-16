Власти Китая дадут денег людям, лишь бы те покупали автомобили

Такие меры приняты для помощи автомобильной отрасли, которая переживает кризис после эпидемии коронавируса

Власти Китая приняли решение предоставить своим гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку новых автомобилей. Об этом сообщает CNN. По ее данным, такие меры приняты для помощи автомобильной отрасли, которая переживает кризис после эпидемии коронавируса.

В Китае более 40 млн человек прямо или косвенно связаны с сектором автопромышленности. Однако во время эпидемии все заводы и дилерские центры ограничили свою деятельность. На данный момент производство машин в этой стране возобновляется.

Кроме того, власти Пекина решили продлить субсидии и налоговые льготы для электрокаров и гибридных автомобилей. Такие послабления будут действовать на протяжении двух лет.