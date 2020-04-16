Автомобильный портал Motorpage
16 апр 2020

Власти Китая дадут денег людям, лишь бы те покупали автомобили

Власти Китая дадут денег людям, лишь бы те покупали автомобили

Такие меры приняты для помощи автомобильной отрасли, которая переживает кризис после эпидемии коронавируса

Власти Китая приняли решение предоставить своим гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку новых автомобилей. Об этом сообщает CNN. По ее данным, такие меры приняты для помощи автомобильной отрасли, которая переживает кризис после эпидемии коронавируса.

В Китае более 40 млн человек прямо или косвенно связаны с сектором автопромышленности. Однако во время эпидемии все заводы и дилерские центры ограничили свою деятельность. На данный момент производство машин в этой стране возобновляется.

Кроме того, власти Пекина решили продлить субсидии и налоговые льготы для электрокаров и гибридных автомобилей. Такие послабления будут действовать на протяжении двух лет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Владимир Путин пообещал поддержать российский автопром

16 апреля 2020

BMW поможет пережить скуку коронавируса

16 апреля 2020
Mini John Cooper Works GP 2020

В России появится самый мощный Mini

16 апреля 2020

Новые правила водительских экзаменов переносятся

16 апреля 2020

Lamborghini начала выпускать имитаторы легких

15 апреля 2020
GAC Aion V

GAC разрабатывает электрический кроссовер

15 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40, Audi Q3 - сравнительный тест audi q3 2019 и volvo xc40 2018 : два бриллианта в три карата Сравнительный тест
15 апреля 2020

Volvo XC40, Audi Q3
"Audi Q3 и Volvo XC40: два бриллианта в три карата"
Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross hybrid 2020 красота пишем, технологии в уме
Тест драйв
13 апреля 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота пишем, технологии в уме, все это – Citroen C5 Aircross"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 спешите жить, не торопясь
Тест драйв
10 апреля 2020

Hyundai Creta
"Спешите жить, не торопясь"
KIA Seltos - kia seltos 2020 в роли ганнибала лектера
Тест драйв
08 апреля 2020

KIA Seltos
"KIA Seltos в роли Ганнибала Лектера"

Написано новостей:

2 5 6 5 0