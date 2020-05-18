Власти Москвы назвали условия возобновления работы каршеринга

Столичное правительство обсуждает возможность частичного возобновления работы сервиса аренды автомобилей

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга в городе. Главное условие перезапуска сервиса заключается в требовании предоставлять автомобиль в аренду сроком не менее чем на 5 суток. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на 5 дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Второе условие — это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий», — подчеркнул глава московского дептранса Максим Ликсутов. Предполагается, что автомобили после окончания аренды будут снимать с линии для проведения обязательной дезинфекции.