Власти Москвы отказались вводить бесплатную парковку в выходную неделю

Платная парковка в Москве продолжит функционировать в стандартном режиме в нерабочую неделю: плата будет взиматься по обычным тарифам

В объявленную нерабочей неделю платные парковки в Москве продолжат работать в стандартном режиме. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта. Власти объяснили это тем, что «предстоящие каникулы — это не праздничные дни».

То же самое касается и выделенных полос для общественного транспорта. «Сейчас как никогда важно обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижение оперативных служб, и особенно карет скорой помощи, поэтому администрирование выделенных полос также не снимается», — сказали в Дептрансе. В ведомстве также попросили водителей воздержаться от поездок на автомобилях.