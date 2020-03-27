Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2020

Власти Москвы отказались вводить бесплатную парковку в выходную неделю

Власти Москвы отказались вводить бесплатную парковку в выходную неделю

Платная парковка в Москве продолжит функционировать в стандартном режиме в нерабочую неделю: плата будет взиматься по обычным тарифам

В объявленную нерабочей неделю платные парковки в Москве продолжат работать в стандартном режиме. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта. Власти объяснили это тем, что «предстоящие каникулы — это не праздничные дни».

То же самое касается и выделенных полос для общественного транспорта. «Сейчас как никогда важно обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижение оперативных служб, и особенно карет скорой помощи, поэтому администрирование выделенных полос также не снимается», — сказали в Дептрансе. В ведомстве также попросили водителей воздержаться от поездок на автомобилях.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Почему исчезают кабриолеты и купе? Ответ есть!

27 марта 2020

Корпорация Suzuki отпраздновала столетие

27 марта 2020

Москвичей предупредили о пробках в преддверии нерабочей недели

27 марта 2020

Магазины и кафе на заправках в Москве продолжат работать

26 марта 2020

Land Rover отправит в отставку 4,4-литровый дизельный V8

26 марта 2020

Автомобильные кинотеатры обрели вторую жизнь

26 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает
Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 цифрой по бездорожью
Тест драйв
23 марта 2020

Land Rover Discovery
"Цифрой по бездорожью"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 1 3