Власти Москвы предупредили о дорожном коллапсе

В Москве в вечерний час пик ожидаются крупные пробки из-за снега и незаконченных дорожных работ

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к москвичам с просьбой отказаться от поездок по городу на личном транспорте в вечерний час пик. В ведомстве объяснили, что дорожная ситуация в столице сегодня будет тяжелой. Крупные пробки ожидаются из-за снега и незаконченных дорожных работ в городе.



«Снег продолжится и вечером — после 15 часов. Также в городе еще не закончены дорожные работы на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Ленинградском шоссе в районе ул. Беломорская, на 19-м км внешней стороны МКАД. Все эти факторы в вечерний час приведут к заторам на дорогах и осложнению транспортной ситуации», — говорится в сообщении ЦОДД.