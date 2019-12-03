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3 дек 2019

Власти Москвы предупредили о дорожном коллапсе

Власти Москвы предупредили о дорожном коллапсе

В Москве в вечерний час пик ожидаются крупные пробки из-за снега и незаконченных дорожных работ

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к москвичам с просьбой отказаться от поездок по городу на личном транспорте в вечерний час пик. В ведомстве объяснили, что дорожная ситуация в столице сегодня будет тяжелой. Крупные пробки ожидаются из-за снега и незаконченных дорожных работ в городе.


«Снег продолжится и вечером — после 15 часов. Также в городе еще не закончены дорожные работы на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Ленинградском шоссе в районе ул. Беломорская, на 19-м км внешней стороны МКАД. Все эти факторы в вечерний час приведут к заторам на дорогах и осложнению транспортной ситуации», — говорится в сообщении ЦОДД.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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