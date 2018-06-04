Власти Москвы составили карту с улицами, где водители чаще всего нарушают правила парковки. Оставлять там машину не стоит: владельцев ждет штраф и эвакуация.

В десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту Внуково и метро Черкизовская. Также большое число машин, оставленных на тротуарах, фиксировали у станции метро "Беляево", откуда по решению сотрудников ГИБДД задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль, рассказал РИА Новости глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Мы проанализировали период с марта по май 2018 года и сделали карту, где автомобилисты больше всего нарушают правила парковки и где чаще всего эвакуируют машины. Например, у ТЦ "Цветной" — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков», — рассказал Ликсутов.

«Парковка на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками создает аварийные ситуации как для пешеходов, так и для других автомобилистов. Призываем водителей парковаться только в специально предназначенных для этого местах, — подчеркнул Ликсутов.

Напомним, что штраф за парковку в неположенном месте в Москве составляет 2500 рублей, стоянка на тротуаре обойдется в 5000 руб. Кроме того водителю грозит эвакуация на штрафстоянку, которая стоит минимум 5000 рублей.

