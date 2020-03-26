Власти Москвы рекомендовали водителям дистанционно платить за парковку

В ГКУ АМПП рассказали, какие меры применяются на платных парковках по борьбе с распространением инфекционных заболеваний

Власти Москвы считают, что использование платных парковок в городе полностью безопасно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Андрея Головатюка. При этом он все же рекомендовал водителям оплачивать стоянку дистанционно.

«Протираем каждую клавишу на клавиатуре, несмотря на то что не так много людей в принципе оплачивают парковку через паркоматы — менее 2%. Тем не менее напоминаю и рекомендую всем автомобилистам использовать дистанционные способы оплаты, которые значительно быстрее и удобнее: мобильное приложение «Парковки Москвы» или СМС-сообщения на номер 7757», — рассказал Головатюк. Он добавил, что все паркоматы регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Головатюк подчеркнул, что за этим сейчас ведется строгий контроль