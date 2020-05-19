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19 май 2020

Власти Москвы выступили против установки знаков о камерах

Власти Москвы выступили против установки знаков о камерах

Однако в ЦОДД считают целесообразным установить таблички перед каждой камерой, фиксирующей среднюю скорость движения машины, за городом и на трассах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы выступил против установки в городе знаков, информирующих водителей о дорожных камерах. В ведомстве считают, что такие указатели засорят облик столицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

«В Москве 2,5 тыс. камер. Все их можно увидеть на открытых ресурсах — навигаторе, сайтах транспортного комплекса. Появление дополнительных табличек только «засорит» облик города, у нас и так достаточно дорожных знаков, и мы сейчас идем по пути их оптимизации», — объяснили в ведомстве.  Кроме этого в ЦОДД рассказали, что большое количество знаков будет отвлекать водителей от дорог. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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