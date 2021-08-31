Власти Парижа ввели жесткие скоростные лимиты

Отныне по дорогам столицы Франции нельзя передвигаться быстрее чем со скоростью в тридцать километров в час. Ограничения касаются всего города целиком!

Есть несколько исключений - окружная магистраль допускает передвижение со скоростью в семьдесят километров в час, а пара больших проспектов (наподобие нашего Кутозовского) -пятьдесят километров в час. Отметим, что данное решение уже вызвало шквал критики со стороны таксистов и служб доставки, которые заявили о неминуемом росте тарифов по причине увеличенного времени ожидания для клиентов.

Простые граждане, впрочем, поддерживают решение мэрии и надеются на то, что город станет безопаснее и тише. Во всяком случае городские власти делали упор именно на эти аспекты, когда вводили ограничения. Между тем в Москве не так давно тоже предлагали снизить скоростные лимиты, впрочем идея получила критику со стороны ГИБДД, и хода ей не дали.