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31 авг 2021

Власти Парижа ввели жесткие скоростные лимиты

Власти Парижа ввели жесткие скоростные лимиты

Отныне по дорогам столицы Франции нельзя передвигаться быстрее чем со скоростью в тридцать километров в час. Ограничения касаются всего города целиком!

Есть несколько исключений - окружная магистраль допускает передвижение со скоростью в семьдесят километров в час, а пара больших проспектов (наподобие нашего Кутозовского) -пятьдесят километров в час. Отметим, что данное решение уже вызвало шквал критики со стороны таксистов и служб доставки, которые заявили о неминуемом росте тарифов по причине увеличенного времени ожидания для клиентов.

Простые граждане, впрочем, поддерживают решение мэрии и надеются на то, что город станет безопаснее и тише. Во всяком случае городские власти делали упор именно на эти аспекты, когда вводили ограничения.  Между тем в Москве не так давно тоже предлагали снизить скоростные лимиты, впрочем идея получила критику со стороны ГИБДД, и хода ей не дали.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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