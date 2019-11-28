Власти продлили программы льготного автокредитования

Правительство выделило 10,5 млрд рублей на поддержку программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году

Как сообщает Коммерсант, максимальная цена машины, приобретаемой на льготных условиях, также останется прежней — 1 млн рублей. Как отметили в издании, после снижения ставки в 2019 г. с 1,5 млн до 1 млн руб. перечень моделей, доступных по акции, существенно сократился.

Напомним, что в рамках этих программ с 2015 г. банки начали предоставлять скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока — 25%). Между тем, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России с января по октябрь было продано 1 423 857 новых автомобилей, что на 2,4% меньше, чем в том же периоде прошлого года.