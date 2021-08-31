Власти прогнозируют десятибалльные пробки на сентябрь

Столичный департамент транспорта предупреждает водителей о серьезных заторах на дорогах на протяжении всего сентября

Дорожники сообщают, что тому будет способствовать целое множество факторов. Во-первых, на дорогах станет попросту больше машин - люди возвращаются из отпускных вояжей и с удаленного режима работы. Во-вторых, в осенний период планируется большое количество ремонтных работ, что усложнит движение на улицах. В третьих, будет меняться погода - учащаются дожди, а это в свою очередь может привести к увеличению числа мелких ДТП.

Традиционно, самые тяжелые заторы будут происходить в пятницу - в связи с массовым отъездом москвичей на загородные фазенды. Между тем, аналитики одного из популярных отечественных навигационных сервисов считают, что положение дел не будет уж совсем критичным. По их мнению, ситуация на дорогах в сентябре не будет сильно отличаться от конца лета, поэтому даже 1 сентября пробочных рекордов в стране ждать не стоит.