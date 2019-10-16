Власти рассекретили новые локации дорожных камер

Новые камеры в Москве могут фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов

Московские власти установили на столичных дорогах 24 дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Схему размещения новых комплексов опубликовал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщает пресс-служба ведомства, камеры могут фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов.

«Поставили их там, где слишком много ДТП»- говорится в сообщении ведомства. Так, новые камеры появились на Нахимовском, Зеленом, Балаклавском, Севастопольском и Панфиловском проспектах. Также комплексы заработали на Варшавском, Новорязанском шоссе и МКАД. Кроме этого дополнительные комплексы установили на Кавказском, Литовском, Ходынском, Северном и Тверском бульварах.