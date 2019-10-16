Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2019

Власти рассекретили новые локации дорожных камер

Власти рассекретили новые локации дорожных камер

Новые камеры в Москве могут фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов

Московские власти установили на столичных дорогах 24 дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Схему размещения новых комплексов опубликовал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщает пресс-служба ведомства, камеры могут фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов.

«Поставили их там, где слишком много ДТП»- говорится в сообщении ведомства. Так, новые камеры появились на Нахимовском, Зеленом, Балаклавском, Севастопольском и Панфиловском проспектах. Также комплексы заработали на Варшавском, Новорязанском шоссе и МКАД. Кроме этого дополнительные комплексы установили на Кавказском, Литовском, Ходынском, Северном и Тверском бульварах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LC

Раскрыта внешность серийного кабриолета Lexus LC

16 октября 2019
KIA Seltos 2020

Kia может представить кроссовер дешевле Seltos

16 октября 2019
Toyota Yaris

Новый Toyota Yaris. Секретом не является

16 октября 2019

Honda анонсировала новый Fit

16 октября 2019

Ввод электронных ПТС откладывается на год

16 октября 2019

Транспортный налог опять пытаются отменить

15 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - дорога мечты Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"
Nissan Qashqai
Тест драйв
14 октября 2019

Nissan Qashqai
"Гендерное равенство: дамские штучки от Nissan Qashqai"
FAW Besturn X40 - faw besturn x40 2017 вид спереди
Тест драйв
11 октября 2019

FAW Besturn X40
"Почему китайский FAW Besturn X40 русскому друг, товарищ и брат"
KIA Soul - kia soul 2020 с небес на землю
Тест драйв
10 октября 2019

KIA Soul
"С небес на землю"

Написано новостей:

2 4 4 4 1