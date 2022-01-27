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27 янв 2022

Власти Саратовской области отменили транспортный налог

Власти Саратовской области отменили транспортный налог

Депутаты Саратовской областной думы приняли в первом и втором чтениях законопроект, который освобождает автолюбителей от транспортного налога, правда лишь тех, кто владеет электромобилями

«Саратовская область войдет в число регионов, работающих над повышением экологической безопасности и улучшением качества жизни граждан. Данную льготу предлагается ввести пока на три года — с января 2022 года по 31 декабря 2024 года» - цитирует ТАСС депутата областной думы, Станислава Денисенко.

Отметим, Саратовская область стала третьим регионом, который отменил налог для владельцев электрокаров. Первые два – Москва и Санкт-Петербург. Отметим, что в последних регионах электромобили могут бесплатно парковаться на платных парковках.  В целом, сегмент электрокаров в стране растет. Автостат сообщает, в 2021 году в России было продано 2254 новых электрокара, что почти в три раза больше по сравнению с 2020 годом.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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