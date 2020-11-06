Власти заявили об увеличении въезжающих в Москву машин во время пандемии

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, ежедневно количество автомобилей на столичных дорогах увеличивается на 3-5%

В Москве несмотря на ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19 растет загруженность транспортных магистралей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу «Россия-24» заммэра Москвы Максима Ликсутова. По словам чиновника, ежедневно количество автомобилей на столичных дорогах увеличивается на 3-5%.

«По сравнению с прошлым годом число автомобилей, въезжающих в город, выросло. Каждый день количество автомобилей растет на 3-4%. Например, 2 ноября их было на 3% (+90 тыс.) больше. Также на ситуацию влияют ремонтные работы и погода», — подчеркнул Ликсутов.

В свою очередь, департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в Москве и Московской области за 10 месяцев 2020 года было зарегистрировано более 200 тыс. новых автомобилей. Таким образом Московский регион опережает другие регионы по количеству машин.