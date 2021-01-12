Во что превратится автосалон в Детройте? Мы знаем ответ!

Пандемия коронавируса серьезно изменила формат проведения автомобильных выставок. Одни перешли в онлайн, другие закрылись вовсе. Но есть и те, кто сохранил приверженность традициям.

Одним из них стал автосалон в Детройте. Формально салон проводить не будут, но команда его организаторов планирует выставку с лирическим названием Motor Bella. Главная ее особенность – проведение под открытым небом. Причем противовирусные меры здесь не были решающим фактором. Самое главное – открытая площадка даст больше возможностей экспонентам.

Мы, в Motorpage, не можем с этим не согласиться, учитывая еще тот факт, что у площадки есть специальные трассы бездорожья и гоночный трек. Важно заметить, что выставка пройдет в сентябре, тогда как автосалон традиционно открывался в январе.