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12 янв 2021

Во что превратится автосалон в Детройте? Мы знаем ответ!

Во что превратится автосалон в Детройте? Мы знаем ответ!

Пандемия коронавируса серьезно изменила формат проведения автомобильных выставок. Одни перешли в онлайн, другие закрылись вовсе. Но есть и те, кто сохранил приверженность традициям.

Одним из них стал автосалон в Детройте. Формально салон проводить не будут, но команда его организаторов планирует выставку с лирическим названием Motor Bella. Главная ее особенность – проведение под открытым небом. Причем противовирусные меры здесь не были решающим фактором. Самое главное – открытая площадка даст больше возможностей экспонентам.

Мы, в Motorpage, не можем с этим не согласиться, учитывая еще тот факт, что у площадки есть специальные трассы бездорожья и гоночный трек. Важно заметить, что выставка пройдет в сентябре, тогда как автосалон традиционно открывался в январе.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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