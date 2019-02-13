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13 фев 2019

Во имя Теслы

Во имя Теслы
Автор фото: фирма-производитель

Стоит ли говорить, что компания Tesla была названа так в честь знаменитого ученого? А знаете ли вы, что существует другая компания, производящая электрокары, которая была также названа в честь знаменитого ученого? Правда, имя ей – Nikola

Между тем, эти две компании являются прямыми конкурентами. Дело в том, что Nikola Motor несколько лет работает над созданием грузовиков с электромоторами, энергию для которых обеспечивают водородные топливные элементы. А теперь компания объявила о разработке ещё и полностью электрических версий, которые будут конкурировать с электрическими грузовиками Tesla.

Интересный факт - пока Tesla не спешит с презентацией своих грузовиков, в Nikola уже анонсировали премьеру, которая должна состояться в апреле этого года.  Будущий модельный ряд будет включать в себя три тягача –  два капотных для Америки и один бескапотный для Европы. Их оснастят электродвигателями eAxle мощностью от 500 до 1000 л.с. Запас хода, в зависимости от погодных условий, будет составлять 483-644 километра.

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При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал, Hi-news.ru

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