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9 фев 2022

Во Вьетнаме построили электромобиль для Бэтмена

Во Вьетнаме построили электромобиль для Бэтмена

Супергероев любят все, и каждый поклонник старается им подражать. Некоторые шьют себе костюмы, а некоторые строят супергеройские машины

Самый большой гараж в свое время был у легендарного Бэтмена: машины, мотоциклы, танки – человек-летучая мышь ездил буквально на всем, что двигается. Именно его транспортные средства ложатся в основу множества реплик.

Недавно вьетнамские умельцы построили реплику бэтмобиля из кинотрилогии Кристофера Нолана. На первый взгляд  машина в точности повторяет оригинал, однако, приглядевшись, замечаешь, что азиатский «бэтмобиль» получился компактнее.  Габариты скромные – 3.7 метра в длину. Современный Solaris и тот больше. К слову, вес реплики не превышает 600 килограммов. Этот показатель был достигнут за счет использования композитов – практически весь кузов напечатан на 3d принтере.

В техническом плане перед нами электрокар. Причем, платформа здесь своя собственная. Мастера не приводят конкретных данных относительно используемых моторов и аккумуляторов, но  сообщается, что максимальная скорость здесь составляет всего лишь 105 километров в час.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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