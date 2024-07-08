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8 июл 2024

Во Владивостоке зафиксировали рост импорта автомобилей из Японии

Во Владивостоке зафиксировали рост импорта автомобилей из Японии

За 6 месяцев 2024 года в Россию было ввезено 118 000 автомобилей, преимущественно из Японии. Такое число зафиксировала таможня Владивостока

118 000 автомобилей - это только те, которые были оформлены физическими лицами для личного пользования. Среднемесячные показатели весной составили 20 000 авто, а в июне объем увеличился до 25 000 машин. Отмечается, что по сравнению с 2023 годом, количество ввезенных автомобилей в РФ через Владивосток немного снизилось, но вероятно, на это повлияла новая система учета автомобилей.

Напомним, что Япония ввела санкции против России, которые также касаются поставок автомобилей. В прошлом году японцы ввели запрет на экспорт новых и подержанных машин с бензиновыми и дизельными двигателями объемом свыше 1,9 л. Под ограничения попали также гибриды и электромобили.

При написании новости использовалась информация:
tass

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