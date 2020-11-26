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26 ноя 2020

Водитель, берегись новых камер!

Водитель, берегись новых камер!

В ЦОДД рассказали о новом комплексе видеофиксации, которые наказывают за пересечение стоп-линии

Таких камер пока всего три.  Две из них базируются на МКАДе. Первая - на съезде 64В в районе Строгино. Вторая - на съезде с внешней стороны МКАД (5А) на Носовихинское шоссе, а третья — на улице Нижняя Масловка, д. 9. Согласно ч.1 ст. 12.16. КоАП, штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Чтобы не получить штраф, водитель обязан полностью остановиться перед знаком «Стоп», а не просто притормозить.

Совсем скоро на столичных дорогах появятся дорожные камеры, фиксирующие непристегнутый ремень безопасности, а также использование мобильного телефона за рулем. За непристегнутый ремень водителей наказывают штрафом в 1000 руб., за разговоры по телефону и использование гаджета за рулем — на 1500 руб. Оба штрафа можно будет оплатить со скидкой 50%. В тестовом режиме камеры начали фиксировать эти нарушения уже в феврале текущего года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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